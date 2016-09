Klänge des Schicksals: Wie uncool! Tommy ist von seiner Mutter dazu verdonnert worden, Akkordeon spielen zu lernen. Nun ist Üben angesagt. Jeden Tag eine Stunde! Dabei hat Tommy so viel Wichtigeres zu tun. Fußball spielen mit Dinko, zum Beispiel. Da weiß Swanky Rat. Er bietet sich als Akkordeon-Double an. Freilich erwartet er dafür die eine oder andere Gefälligkeit von Tommy. Begeistert will Tommy das freundliche Angebot annehmen. Aber dann macht er eine überraschende Entdeckung. Eine rabenschwarze Nacht: Angst im Dunkeln, wer kennt das nicht? Zum Glück gibt es diese kleinen Nachtleuchten, die man in die Steckdose steckt! Dummerweise ist Tommys kleines Licht aber verschwunden. Und nun hat Tommy ein Problem. Denn es ist Schlafenszeit und er traut sich nicht ins Bett zu gehen. Seine Alien-Freunde mit einem Herz für Menschen wollen ihm helfen. Allerdings greifen sie diesmal zu einer sehr drastischen Maßnahme. Das Schicksal der Porzellankreatur: Wer muss, der muss. In der Hoffnung auf einen erleichternden Besuch im Badezimmer eilt Tommy aus der Stadt zurück zum Leuchtturm. Doch wo noch bis zuletzt die Toilette stand, macht sich vor seinen Augen gähnende Leere breit. Klar, dass Tommys außerirdische Mitbewohner dahinter stecken. Die Toilette ist weg und Tommy kurz vorm Platzen.