Fran besucht mit Maxwell die Präsentationsparty von Michael Boltons neuer CD. Sie erhofft sich durch die Songs des Künstlers eine erotisierende Wirkung auf Maxwell. Ihr Plan scheint auch tatsächlich aufzugehen. Nach dem Konzert will Maxwell auf direktem Weg mit Fran in ein Hotelzimmer. Kurz bevor die beiden ins Bett schlüpfen, passiert jedoch Unglaubliches: Innerhalb weniger Minuten schwillt Frans Körper an, was ihrem Sex-Appeal äußerst abträglich ist.