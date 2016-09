Brittas Sandkastenfreundin Karo Bäcker ist mit Ehemann Kai nach Klein-Beken zurückgekehrt. Die Freundinnen verbringen eine sorglose Zeit, bis plötzlich etwas Schreckliches passiert. Kai wird eines Morgens erschlagen aufgefunden - ausgerechnet in der Räucherkammer auf Brittas Hof. Zu allem Übel hat die Köchin auch noch ein starkes Tatmotiv: Der notorische Fremdgänger Kai hatte mehrmals versucht, sich ungeniert an sie heranzumachen. Brittas jüngerer Bruder Max und seine Kollegen nehmen die Ermittlungen auf. Max ist natürlich von der Unschuld seiner Schwester überzeugt, doch sämtliche Beweise sprechen gegen Britta. Die Köchin mit Spürnase begibt sich nun auf eigene Faust auf Spurensuche, scheint das doch ihre einzige Chance, den wahren Täter zu finden. Besonders nachdenklich stimmt Britta ein verdächtiger Zwischenfall im nahe gelegenen Wald: Jemand hat erst wenige Tage zuvor heimlich eine Ast-Falle installiert, die Hobbyjägerin Waltraut Overbeck beinahe zum Verhängnis wurde. Könnte die Falle Kai gegolten haben, der täglich an jener Stelle vorbei joggte? Wer aber könnte sie aufgestellt haben? Brittas Verdacht fällt auf Hermann Doll, Karos Vater. Denn der skurrile Handwerker und Gärtner hatte längst von den zahllosen Schäferstündchen seines Schwiegersohns erfahren. Hatte sich der alte Doll für das Leid seiner Tochter rächen wollen? Hermann Doll beharrt allerdings darauf, in der Tatnacht Britta beobachtet zu haben. Da macht Britta eine Entdeckung, die sie in Lebensgefahr bringt.