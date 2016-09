Eine Druidin treibt ihr Unwesen in Nottingham. Sie zeigt Prinz John einen Lageplan, der ihm durch einen undurchdringlichen Wald den Weg zum kostbaren Schwert Excalibur weisen soll. Für den Lageplan verlangt sie einen Beutel voll Gold. Robin Hood folgt Prinz John in den Wald. Seine Freunde erfahren aber, dass das Ganze ein Trick ist: Robin Hood und Prinz John sind in Gefahr. Sie müssen die beiden warnen. Aber wie?