Fritz Fuchs findet eine alte Jolle und möchte sie wieder segeltauglich machen. Doch ein Konkurrent will das verhindern. Eine kühne Segelregatta soll entscheiden, wer das Boot behalten darf. Hart am Wind segeln die beiden Rivalen um den Sieg. Dann erblickt Fritz seine Schwester auf dem See. Ihr Ausflug mit einem Motorboot endet in Seenot, gefährliche Rauchschwaden steigen auf. Fritz muss handeln. Aus der Traum vom Segeltörn mit eigenem Boot?