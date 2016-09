Maja spielt im Wald und wird von einem Pilz gebissen. Von einer Wildbiene erfährt Maja jedoch, dass es keine bissigen Pilze gibt, sie aber wahrscheinlich Läuse hat. Aber was sind Läuse? Die neugierige Maja fliegt in den Bienenstock, um Frau Kassandra zu fragen. Wenig später kratzen sich alle im Bienenstock. Der Juckreiz ist so groß, dass keine Biene mehr arbeiten kann. Dabei muss der Stock dringend gekühlt werden. Maja ist verzweifelt, und auch Willi kann nur noch an eines denken: Wie wird man diese Plage schnellstens wieder los? Ob da vielleicht die Wildbiene helfen kann?