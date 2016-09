Ob Hans Sigl, Mark Keller, Motsi Mabuse oder Matze Knop - all diese Prominenten haben eines gemeinsam: Sie wirkten bei "Verstehen Sie Spaß?" als Lockvogel mit oder wurden bereits selbst eiskalt von der versteckten Kamera erwischt. Nun können sich die Zuschauer auf ein Wiedersehen mit diesen Stars freuen. Die Highlight-Ausgabe der großen Samstagabend-Show im Ersten präsentiert Guido Cantz diesmal von der Urlaubsinsel Norderney. Neben den Filmen mit den Prominenten stehen weitere Schätze aus dem Filmefundus von "Verstehen Sie Spaß?" auf dem Programm. Unterstützt vom "Verstehen Sie Spaß?"-Team nahm Mark Keller seinen langjährigen Freund und Schauspielkollegen Hans Sigl ordentlich aufs Korn. Auf Kellers Wunsch begleitete ihn "Der Bergdoktor" zu einem fingierten Abendessen bei einem zwielichtigen Geschäftsmann. Dieser möchte seine Frau, die ein bekennender Fan der Serie "Der Bergdoktor" ist, mit den beiden Ehrengästen überraschen. Doch bald schon bringt die Gattin Sigl in eine hochprekäre Lage, als sie ihm und insbesondere Mark Keller eindeutige Avancen macht. Die Situation gerät für Hans Sigl schließlich völlig außer Kontrolle, als die Ehefrau vor den Augen ihres aufgebrachten Mannes gemeinsam mit Mark Keller auf der Toilette verschwindet. Motsi Mabuse ließ sich zu einer Tanzstunde der besonderen Art verpflichten. Im exklusiven Ambiente einer Privatvilla soll sie zwei Kindern aus gutem Hause das Tanzen beibringen. Doch die ausgeflippte Tochter und das wie aus dem Ei gepellte Muttersöhnchen bringen sie schnell an ihre Grenzen. Doch es kommt noch schlimmer, als ihr die Ehefrau auch noch eine Affäre mit ihrem Mann unterstellt. Auch Comedian Matze Knop alias "DJ Hacke" ist bei "Verstehen Sie Spaß?" dabei. Als Lockvogel ruft er bei mehreren Pannendiensten an. Die Monteure staunen nicht schlecht, als sie sehen, was für ein Fahrzeug sie erwartet: Der DJ reist nämlich in einem zum Wohnmobil umfunktionierten Panzer.