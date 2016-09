Shary und Ralph zeigen, wie sich Feuer löschen lässt - ganz ohne Wasser. Sie verraten, warum Autoreifen keine gleichmäßigen Profile haben sollten und verschaffen Durchblick bei diesen Fragen: Warum klebt Kaugummi überall, aber nicht im Mund? An der Schuhsohle, unterm Tisch oder in den Haaren - Kaugummi klebt super. Bloß im Mund nicht. Woher weiß der Kaugummi, dass er ausgerechnet Zunge und Zähne besser nicht verklebt? Wie funktioniert ein Rauchmelder? Warum haben Lkw meistens in der Mitte einen Satz Räder, der in der Luft hängt? Wie rückt eine Zahnspange die Zähne gerade? Wie kommen die Körner in den Frischkäse?