Shary und Ralph verraten heute, was Moos in einem Gurkenglas produziert, warum sich ein geküsster Frosch in einen Prinzen verwandeln kann, sie suchen nach Ur-Laub im Urwald - und die Antworten auf folgende Fragen: Wie machen Frösche Geräusche? Ein "Quak" kann ganz schön laut sein. Auch kleine Frösche machen richtig Lärm, den man noch in großer Entfernung hören kann. Aber warum quaken meistens die Frosch-Männchen - und worüber unterhalten sie sich? Wann ist etwas astrein? Warum können sich Käfer, die auf dem Rücken liegen, nicht alleine umdrehen? Was ist Moos? Was ist Plankton? "Wissen macht Ah!" im Internet: www.wissen-macht-ah.de