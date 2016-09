Christian schnappt unabsichtlich einer hübschen Frau die Parklücke vor der Nase weg. Kurz darauf stellt sich auf der Geburtstagsfeier von Bürgermeister Bernd Spengler heraus, dass es sich bei der schönen Unbekannten um dessen Halbschwester Anna Schöller handelt, eine erfolgreiche Anwältin aus Köln. Als es Anna plötzlich schlecht wird, stellt Christian wenig später fest, dass sie schwanger ist. Da Anna erst vor kurzem die Röteln hatte, versucht Christian, die werdende Mutter davon zu überzeugen, sich untersuchen zu lassen, um Gewissheit zu haben, dass das Baby gesund ist. Doch Anna weigert sich. Sie will das Baby unter allen Umständen bekommen. Paul freut sich auf seinen ersten Schultag und kann es kaum noch erwarten, bis es so weit ist. Voller Eifer überredet er Christian, ihm den von Marlene zum Schulanfang versprochenen Glücksstein schon jetzt, eine Woche vor Schulbeginn, zu geben. Nach einem Tag mit Inge im Schwimmbad ist Paul traurig, weil er sich wieder nicht getraut hat, vom 5-Meter-Turm zu springen, und ist davon überzeugt, seine tote Mutter enttäuscht zu haben. Als er nach Hause kommt, kann er zu allem Überfluss seinen Glückstein nicht mehr finden und plötzlich ist auch Paul spurlos verschwunden. Lisa muss ihr Praktikum ausgerechnet in dem Krankenhaus absolvieren, in dem ihr Mann Michael der stellvertretende Chefarzt ist und ihr Vater Belegbetten hat - ein Umstand, der es ihr nicht gerade leicht macht. Auch die Dreifachbelastung, neben Kind und Karriere Zeit für ihre Beziehung mit Michael zu finden, fordert die junge Mutter sehr.