Das kleine Drachenbaby findet die einsame Margareta vor seinem Gefängnis und die beiden werden Freunde. Dora hat inzwischen Hannes einen Liebestrunk verabreicht. Dora ist ihrem Ziel sehr nahe. Sie hat Hannes einen Zaubertrunk verabreicht, der bewirkt, dass Hannes glaubt, Dora zu lieben. Das kleine Drachenbaby findet die frierende, einsame Margareta vor seinem Gefängnis. Die beiden werden Freunde. Tante Marianne wird von Räubern bedroht und an einen Baum gefesselt. Zum Glück für sie steht der am Wege von Hannes' Freunden. So erfahren die von den Machenschaften Doras am Hofe. Sie haben jetzt nur noch ein Ziel: Sie müssen ihrem Freund Hannes erneut zu Hilfe eilen. Sie erreichen den Hof, als die Hochzeitsfeierlichkeiten von Dora und Hannes schon begonnen haben.