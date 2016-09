Sobald Mitglieder der U.S. Navy oder des U.S. Marine Corps in Verbrechen involviert sind, kümmert sich das Ermittlungsteam des NCIS, unter der Leitung von Special Agent Gibbs um die Aufklärung der Fälle: Mossad-Chef Eli David nutzt den Anschlag, der auf ihn und Vance verübt wurde, und taucht unter. Ziva kann ihren Vater in einer Synagoge ausfindig machen. Gibbs erfährt von Eli, dass Vance vor zwanzig Jahren einen Geheimauftrag in Amsterdam hatte, in den auch er verwickelt war...