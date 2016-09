Darsteller Greta Hansen Enya Elstner Lilie Hansen Lotte Hanné Dr. Philip Hansen Heikko Deutschmann Annette Hansen Floriane Daniel Jonas Grieshaber Fynn Henkel Vinzenz Grieshaber Michael Sideris Josefine Grieshaber Sanne Schnapp Celine Raichle Zora Achtnich Emma Löffler Nele Guderian Natalia Bea Albermann Cem Akcay Eyüp Ertan Luka Maximilian Bilger Sophie Hagen Olivia Burkhart Von Hamburg in den tiefen Schwarzwald: Alle drehen sich nach ihr um, als die zehnjährige Greta Hansen mit ihrer Familie und dem Umzugswagen in das abgelegene Dorf Waldau einfährt. Zwei Kinder fallen ihr besonders auf: Jonas und Emma. Doch zuerst muss sie entdecken, dass die Villa, die ihre Eltern im Internet gekauft haben, eher eine Bruchbude ist und die Tierarztpraxis einem Gruselkabinett gleicht. Doch damit müssen sich die Erwachsenen herumschlagen. Greta muss sich in der Schule bewähren - gegen Emma, die sich als Erzfeindin gegen "den Fischkopp aus der Stadt" entpuppt, aber auch mit Jonas, der für seinen alten kranken Hund Oswald Hilfe braucht und schnell zu ihrem besten Freund wird.