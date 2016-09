In der heutigen Folge von "Die Superolympionikin" gibt Panagiota Petridou wieder einmal alles! Diesmal wird sie sich einer ur-olympischen Disziplin stellen: dem Diskuswurf. Ihre Kontrahentin ist niemand Geringeres als Olympiateilnehmerin und Schauspielerin Tanja Szewczenko. Zur Seite steht ihnen - neben ihren Personal-Diskustrainern - Diskuswurflegende und Mentor Rolf Danneberg. Als Spätzünder unter den Leichtathleten holte er bei seinen ersten Olympischen Spielen direkt eine Goldmedaille - mit Anfang 30! Tausendsassa Panagiota und Eisprinzessin Tanja haben also gute Chancen, eine routinierte Wurftechnik an der Scheibe zu erlernen.