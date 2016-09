Der Porsche Carrera Cup gilt als einer der traditionsreichsten Markenpokale der Welt und ist auch 2016 als offizielle Partnerserie im Rahmen der DTM unterwegs. In diesem Jahr stehen acht Saisonstationen auf dem Programm. Pro Wochenende werden in der Regel zwei Rennen absolviert. Am Start sind ausschließlich Fahrzeuge vom Typ des 460 PS starken Porsche 911 GT3 Cup, die rasante und spannende Motorsport-Action garantieren. Im heutigen Magazin gibt es die Highlights vom vergangenen Rennwochenende auf dem Nürburgring zu sehen. - Highlights Nürburgring